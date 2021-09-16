В Днепре открыли православный лицей Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в структуру лицея входят детский сад, начальная, средняя и старшая школа.

Митрополит Ириней совершил чин освящения нового здания Свято-Успенского лицея, поблагодарил основателей и меценатов за проделанную работу, ознакомился с жизнью лицея

История Свято-Успенского лицея в 2016 году с открытия на территории Свято-Успенского храма семейной школы, в 2017 году - начальной школы. В сентябре 2021 года открылся полноценный лицей.

В структуре лицея детский сад, начальная, средняя и старшая школа.

«Со второго класса многие ученики посещают консерваторию, играют на совершенно разных музыкальных инструментах - бандура, аккордеон, фортепиано, смычковые и ударные. К Пасхе весь лицей расписывает настоящие писанки. Проходят мастер-классы по живописи, батику для учителей и родителей. Таким образом, и дети, и взрослые как бы находятся в едином поле, непрерывном сотворчестве, из которого рождается культура лицея. Способствует этому и проведение ярмарок (Покровской и Масляничной), и участие в Рождественском и Пасхальном фестивалях», - поделились в епархии.

Помимо предметов общеобразовательного цикла в соответствии с государственными учебными программами и планами, здесь преподают христианскую этику, музыку, в том числе хоровое пение, живопись, основы иконописи, каллиграфию, хореографию, спортивные дисциплины.