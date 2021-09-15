В проекте государственного бюджета на 2022 на образование предусмотрено 185,6 млрд грн, что на 16,7 млрд грн больше, чем в этом году. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, разработанный Минфином проект госбюджета на 2022 впервые основывается на Бюджетной декларации на 2022-2024 годы и по своей приоритетности предусматривает привлечение ресурсов, в том числе на увеличение стипендий, развитие инклюзивного образования и безбарьерной пространства.

«В частности, на зарплату учителей предлагается выделить 108 млрд грн. Поддержка педагогов и достойные условия оплаты труда - ключевая задача при формировании бюджета, поэтому сейчас команда МОН работает над тем, чтобы найти дополнительные средства для увеличения заработных плат», – подчеркнул министр.

Также Шкарлет сообщил, что 4,5 млрд грн предлагается выделить на стипендиальные расходы соискателям образования учреждений профессионального и высшего образования, на 1,1 млрд грн больше, чем в этом году. По представленному плану минимальная стипендия в профтехутилищах должна составлять 1 тыс. 250 грн, а в университетах - 2 тыс. грн. Это в 1,5-2 раза больше, чем в этом году.

В проекте госбюджета-2022 предусмотрены новые субвенции на здоровое питание и пожарной безопасности в школах в размере 1,5 млрд грн каждая. Субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями по плану составит 504 млн грн.

Также в 2022 году продолжится развитие научно-практических центров профессионального образования (50 центров), на которые планируется выделить 250 млн грн, что на 100 млн грн больше, чем в текущем году.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.