Цены на газ в Европе продолжают ралли - ближайший октябрьский фьючерс на спотовый индекс TTF на газ 15 сентября превысил 5,4 евро за МВт.ч, или 900 долл за тысячу куб и продолжил рост к 964 долл.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures, сообщает «Экономическая правда».

Отмечается, что спотовая цена вплотную подошла к отметке исторического максимума - 76 евро за МВт.ч, или 969 долл за тысячу куб.м.

Исторический рекорд цены контракта «на день вперед» на TTF зафиксировали 1 марта 2018 года - тогда в Европе бушевал холодный фронт The Beast from the East.

Также сообщается, что главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде.

На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пунктv ниже среднего уровня за последние 5 лет.

В то же время в Goldman Sachs заявили, что высокие цены на энергетических рынках Европы вполне могут отразиться на ряде товарных рынков по всему миру, поскольку их запасы истощаются, пишет Business Insider.

«Оптовые расходы на природный газ и электроэнергию выросли до рекордно высоких показателей в Европе, поскольку рост спроса из-за восстановления экономики совпадает с ухудшением предложения из-за ряда факторов.

Вскоре ценовые кризисы могут приобрести более широкое распространение», - отмечают аналитики Goldman Sachs.