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В Киеве православная община Украинской Православной Церкви приглашает на 3-месячные курсы жестового языка для слабослышащих.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу общины глухих, занятия начнутся в октябре и будут проходить в межприходском молодёжном центре.

Преподаватель — сурдопереводчик с 9-летним стажем Надежда Свиридовская. Она сопровождала экскурсии для людей с нарушениями слуха, сопровождала глухих и слабослышащих в больницах, нотариальных конторах, а также занимается сурдопереводом литургии в Свято-Троицком Ионинском монастыре, детских массовых мероприятий.

По её словам, курсы рассчитаны на всех, кто будет общаться с глухими в обыденной жизни, в том числе волонтёров.

Отмечается, что студенты получат знания базового уровня: научатся дактилю (ручная азбука), выучат жесты, необходимые для общения в повседневной жизни, узнают об особенностях психологии людей с нарушениями слуха.
ForUm

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