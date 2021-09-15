Виглядати гарно – це не примха і не розкіш, а цілком природне бажання кожної жінки. Густе волосся, чиста та гладка шкіра, відсутність зморшок – мрія якомога довше бути молодою та привабливою цілком здійсненна, адже косметологічна клініка Медіостар чекає на своїх клієнтів. Знаходиться вона на території Львівської області, а саме у славному місті Львів, і має свій філіал у Києві.

Клініка лазерної та естетичної косметології – це сучасний заклад, який сяє чистотою, та не лякає однотипністю і безликістю лікарень. Приміщення з адаптованим інтер’єром виглядають розкішно, та не зважаючи на ультра модний дизайн, клієнти відчувають себе в них дуже затишно. Тут є все для комфортного проведення часу, навіть дитячий куточок.

Що ми можемо запропонувати

Клініка естетичної та лазерної косметології надає ряд послуг, які потрібні для догляду й омолодження тіла та обличчя, а також сприяють ліквідації певних дефектів. Для досягнення бажаного результату спеціалісти використовують ін’єкції, інноваційне обладнання та якісну косметику, котра підходить для косметологічних процедур і домашнього догляду. Ми надаємо послуги жінкам і чоловікам не залежно від віку, якщо вони не мають протипоказань і дійсно здатні отримати кращий результат завдяки обраній процедурі. Лікарі обов’язково збирають анамнез і задають клієнту уточнюючі питання, щоб порекомендувати маніпуляції, які принесуть найбільшу користь у конкретному випадку. Вони практикують виключно індивідуальний підхід.

Чоловіків, через те, що вони більше схильні до алопеції, часто цікавить трихологія:

Лазерне стимулювання волосся дозволяє відновити волосяний покрив на будь-якій ділянці голови і навіть на бровах. Мезотерапія, тобто ін’єкції препаратів, до складу яких входять поживні речовини, дозволяє побороти себорею, стабілізувати роботу сальних залоз, укріпити слабке та тонке волосся й мінімізувати його втрати. Плазмотерапія ж рекомендована у випадку стоншення волосся, при грибковому ураженні та дерматитах, тьмяності та ламкості.

Якщо говорити про процедури, які користуються популярністю у людей не залежно від віку і статі, то варто виділити дерматологію. З проблемами шкіри люди повсякчас стикаються на своєму життєвому шляху, та більшість із них мають швидке й просте рішення, наприклад, новоутворення легко видаляються електрокоагулятором та кріодеструктором. Лазер же успішно впорається з ліквідацією акне й судинних сіточок, винних плям і куперозу, відновить здоровий блиск та покращить текстуру шкіри. Він ідеально підходить для видалення волосся на руках, ногах, обличчі й делікатних зонах.

Які ж процедури, цікавлять жінок, окрім лазерної епіляції? Це – ін’єкції краси. Вони не настільки болісні, як малює уява, максимум, що здатні принести – легкий дискомфорт. Уколи ботулотоксину дозволяють покращити овал обличчя, ліквідувати зморшки, навіть вилікувати бруксизм і гіпергідроз. Спеціальні препарати сприяють позбавленню від зайвих жирових відкладень. Біоревіталізація ж направлена на омолодження шкіри шляхом її відновлення, а контурна пластика ефективно усуває вікові зміни та коригує обличчя. Щоб зробити його підтяжку можна обійтись без хірургічного втручання і записатися на нитковий ліфтинг.

Клініка Медіостар надає широкий спектр послуг для відновлення та догляду за тілом і обличчям. Технології підбираються індивідуально. Деякі процедури можуть передбачати алмазне шліфування, пілінг, масаж. Більшість маніпуляцій направлені на очищення (поверхневе чи глибоке), боротьбу з віковими змінами, ліквідацію візуальних дефектів та слідів втоми. Щоб покращити зовнішність, не обов’язково чекати на диво, достатньо знайти спеціалізований заклад.