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Священники Нежинской епархии Украинской Православной Церкви передали медучреждениям Черниговщины препараты для лечения осложнений у больных коронавирусом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, антибиотики были предоставлены наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом.

По благословению митрополита Климента священники епархии передали лекарства в амбулаторию общей практики семейной медицины Прилуцкого района. Также препараты передали в лечебные учреждения Нежинского района: сельские амбулатории Мрина и Липового Рога и участковую больницу Ровчак-Степановки.

Как сообщалось ранее, священники Нежинской епархии передали медикаменты для лечения больных коронавирусом в три медицинские учреждения Черниговской области.

 

 
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