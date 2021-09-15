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На Волыни освящен храм Украинской Православной Церкви в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в селе Раков Лес.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин освящения храма и литургию совершил архиепископ Нафанаил.

Владыке сослужил епископ Камень-Каширский Афанасий, клирик Кипрской Православной Церкви архимандрит Нектарий (Бакопулос), заместитель Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, клирики епархии и гости в священном сане.

По окончании Божественной литургии архиепископ Нафанаил обратился ко всем присутствующим с приветственным словом.

Община УПЦ села Раков Лес одной из первых в области была незаконно перерегистрирована в ПЦУ зимой 2019 года.  Свой новый храм верующие построили за 7 месяцев.

 

 
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