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Язык - главный связующий элемент культуры, истории и веры народа, замена алфавита на приведет к непоправимым негативным последствиям.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, комментируя высказывания секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова о переходе Украины с кириллицы на латиницу.

«Давно известным фактом является то, что изменения языкового кода народа - это единственный ключ к изменению его мировоззрения и национальной идентичности. Органическая и нераздельная связь языка, истории и религии народа доказана во множестве фундаментальных исследований», - отметил митрополит Лука.

Владыка привел пример решения лидера Турецкой республики Мустафы Кемаля в 1928 году перевести алфавит с арабики на латиницу, что привело к забвению огромного наследия Османского халифата.

Митрополит Лука выразил мнение, что подобные идеи приводят разрушению национального кода украинцев.

«По факту мы видим, что в то время, когда Украина погрязла в коррупции и воровстве, когда в стране идет война, Совет национальной безопасности занимается вопросами усиления национальной деградации путем уничтожения языка - главного связующего элемента культуры, истории и веры нашего народа. Если граждан нашей страны приказано превратить в людей без рода и племени, не помнящих своих предков, сделать их слепым орудием в чужих руках, то перевод украинского языка на латиницу несомненно будет правильным шагом, сделанным в этом направлении», - заключил владыка.

 
ForUm

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