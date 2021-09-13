В ночь на понедельник, 13 сентября, в приграничных с сектором Газы районах Израиля сработал сигнал «Цева адом» (система оповещения о падениях ракет), был зафиксирован запуск ракеты из Газы, которая была сбита системой ПРО «Железный купол», сообщает Укринформ.

Накануне вечером также была предпринята попытка ракетного обстрела из Газы.

Вскоре после попытки ночного обстрела израильские ВВС нанесли ответные удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что израильские ВВС атаковали пост ХАМАСа в Хан-Юнисе (юг сектора Газы), позиция боевиков, с которой велся обстрел израильской территории, тренировочные комплексы боевиков ХАМАСа, где находились склады для хранения и изготовления оружия, а также туннель террористов.

ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за любые враждебные действия против Израиля.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что были атакованы: «объект сопротивления» к востоку от Рафаха (юг сектора), цель в Бейт-Лахии (север сектора), объект к востоку от Хан-Юниса (юг сектора), бывшая база «Подразделения 17» к западу от Дир аль-Балаха (центр сектора), объект к западу от Хан-Юниса (побережье, юг сектора). Кроме того, корабли израильских ВМФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов цели к западу от Бейт-Лахии.

Отмечается, что это был четвертый ракетный обстрел из Газы за последние трое суток.