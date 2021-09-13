В администрации США считают, что энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой, поскольку Россия недопоставила достаточно горючего на европейский рынок, чем также вызвала повышение цен.

Об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн, передает Укринформ.

«Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит», - отметил чиновник.

Он отметил, что европейская часть континента начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок.

В связи с этим он подчеркнул, что США сохраняют обеспокоенность зависимости Европы от энергоснабжения из России.

«Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей», - добавил он.