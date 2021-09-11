В возрасте 92 лет в субботу утром, 11 сентября, скончался украинский художник и архитектор Флориан Юрьев.

Об этом сообщили в Национальном художественном музее Украины.

"Это большая потеря для нас всех, ведь Флориан Юрьев был исключительным многогранным художником, новатором, чья работа, в частности, добавила на карту Киева одни из самых интересных примеров архитектуры модернизма, которые сейчас являются памятниками", — говорится в сообщении.

В общественной организации Музей современного искусства рассказали, что архитектор умер в кругу близких друзей. О причинах смерти не сообщается.

Флориан Юрьев был живописцем, теоретиком цветомузыки, скрипичным мастером, архитектором и педагогом. Он родился 11 августа 1929 года в Киренске Иркутской области. В Киев переехал в 1950-м, окончил Киевский художественный институт.

Юрьев был автором советского герба Киева, архитектором киевской Летающей тарелки возле станции метро Лыбедская и столичного жилого массива в микрорайоне Нивки. Также он был соавтором памятника репрессированным художникам на территории Академии изобразительного искусства и архитектуры и наземного павильона станции метро Крещатик.

В коллекции Национального художественного музея Украины сохраняются восемь работ художника, а также портрет и фигура Флориана Юрьева, выполненные его близкими другом Борисом Довганем.