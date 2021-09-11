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Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче подал в отставку после взрыва и пожара в больнице в Тетово, где лечат пациентов с коронавирусом. Жертвами стали 14 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что заместитель министра здравоохранения Илир Хасани и два руководителя больницы уже подали в отставку из-за пожара.

"Трагедия в Тетово очень сильно повлияла на меня. Как врач и министр я по этическим соображениям подал прошение об отставке премьер-министру Зорану Заеву", - заявил министр.

Пожар возник в результате взрыва модульного блока. Его потушили спустя два часа после взрыва кислородных баллонов, которые используются для лечения пациентов с COVID.

Прокуратура распорядилась провести вскрытие для опознания тел 14 человек, погибших в результате пожара. Некоторым из погибших потребуется анализ ДНК, чтобы определить их личность. По предварительной информации, среди погибших нет медперсонала.
ForUm

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