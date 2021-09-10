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Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении премии имени Александра Довженко кинорежиссеру Наталье Ворожбит.

«Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2021 года кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Наталье Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства», - говорится в документе.

Размер премии на 2021 год установлен в размере двести тысяч гривен.

Наталья Ворожбит – украинский режиссер, сценаристка, куратор фестивалей. Она является сценаристкой сериала «Поймать Кайдаша», фильмов «Киборги», «Дикое поле» и режиссером фильма «Плохие дороги».
ForUm

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