Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью аккумуляторного шуруповерта или болгарки - когда работать надо на улице или в помещении без доступа к электросети. При попытках использовать сетевой инструмент всегда нужен удлинитель, при чем нередко с каким-то безразмерным метражом... Это усугубляет процесс работы, растягивая его во времени, что вызывает дискомфорт. Именно для таких ситуаций существует аккумуляторный инструмент. Максимальная мобильность, электробезопасность, удобство в использовании - любой мастер не откажется от этих преимуществ. Поэтому аккумуляторный инструмент широко применяется как в быту, так и в профессиональной сфере.

Для расширения линейки STORM как раз таким мобильным актуальным инструментом, ТМ INTERTOOL выпустила свою аккумуляторную линейку. Этот полупрофессиональный инструмент с расширенной гарантией идеально впишется в домашние мастерские, будет полезен при строительстве и ремонте.

Удачное соотношение "цена/качество" выделяют торговую марку INTERTOOL на фоне многих других инструментальных компаний. В каталоге intertool.ua свыше 4000 товаров, а это самый широкий выбор среди прочих украинских компаний. Среди постоянных клиентов INTERTOOL: слесари, автомеханики, плотники, дизайнеры, строители, дизайнеры, садоводы, туристы и все, кто улучшают пространство вокруг себя. За 22 года своего существования компания позаботилась, чтобы на этом сайте вы смогли найти все, что может понадобится в самых различных бытовых вопросах - от секатора до строительного пылесоса.

Из регалий ТМ INTERTOOL - награда "Вибір споживача", а также "Українська народна премія", присужденная группам товаров по итогам независимого голосования. В прошлом году INTERTOOL отмечена 8 номинациями данной премии, а в этом голосование проходит в 31 номинации. И уже после 31 августа станет известно, какой выбор украинцы сделали в этом году.