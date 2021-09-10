В Гарварде 9 сентября состоялась церемония награждения ученых шуточной Шнобелевской премией, которая из-за пандемии проходила в онлайн-режиме. Об этом говорится на сайте этой премии, передает Укринформ.

Как отмечается, премии были вручены «за исследования и достижения, которые сначала заставляют смеяться, а потом – задуматься».

Победителям этой уникальной премии был вручен приз – бумажная шестерня, которую они должны сами собрать из распечатки, а также «денежное вознаграждение» в виде банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов, которая давно вышла из обращения.

Так, в сфере биологии премию получила исследовательница, которая анализировала, как меняется мяуканье, фырканье, мурчание и другие способы «общения» кошек с людьми.

Премия по экологии присуждена группе ученых за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые живут в выброшенной жевательной резинке, прилипшей к тротуару.

А вот лауреатами по химии стали ученые, который проводили анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, как на запах, оставленный зрителями, влияет показанное в фильмах насилие, антисоциальное поведение, использование ненормативной лексики и употребление наркотиков.

Премия в области экономики присуждена исследователям, которые искали связь между коррупцией в стране и степенью ожирения политиков.

В медицине победила группа ученых, которые продемонстрировали, что оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотечные лекарства.

Премию мира получили ученые за проверку гипотезы о том, что люди стали носить бороды, чтобы смягчить эффективность от ударов по лицу.

В области физики премия досталась исследователям, которые провели эксперимент, чтобы выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами.

А в области кинетики победу одержали ученые, которые выясняли, почему пешеходы иногда таки сталкиваются с другими пешеходами.

Лауреатами в области энтомологии стали ученые, исследовавшие новые методы борьбы с тараканами на подводных лодках.

Приз в категории «Транспорт» получили ученые, изучавшие влияние транспортировки носорогов верх ногами на их организм.

Как известно, Шнобелевская премия – это пародия на престижную международную награду, Нобелевскую премию. Название премии происходит от английского слова ignoble, то есть недостойный.