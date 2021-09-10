В Гарварде 9 сентября состоялась церемония награждения ученых шуточной Шнобелевской премией, которая из-за пандемии проходила в онлайн-режиме. Об этом говорится на сайте этой премии, передает Укринформ.
Как отмечается, премии были вручены «за исследования и достижения, которые сначала заставляют смеяться, а потом – задуматься».
Победителям этой уникальной премии был вручен приз – бумажная шестерня, которую они должны сами собрать из распечатки, а также «денежное вознаграждение» в виде банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов, которая давно вышла из обращения.
Так, в сфере биологии премию получила исследовательница, которая анализировала, как меняется мяуканье, фырканье, мурчание и другие способы «общения» кошек с людьми.
Премия по экологии присуждена группе ученых за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые живут в выброшенной жевательной резинке, прилипшей к тротуару.
А вот лауреатами по химии стали ученые, который проводили анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, как на запах, оставленный зрителями, влияет показанное в фильмах насилие, антисоциальное поведение, использование ненормативной лексики и употребление наркотиков.
Премия в области экономики присуждена исследователям, которые искали связь между коррупцией в стране и степенью ожирения политиков.
В медицине победила группа ученых, которые продемонстрировали, что оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотечные лекарства.
Премию мира получили ученые за проверку гипотезы о том, что люди стали носить бороды, чтобы смягчить эффективность от ударов по лицу.
В области физики премия досталась исследователям, которые провели эксперимент, чтобы выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами.
А в области кинетики победу одержали ученые, которые выясняли, почему пешеходы иногда таки сталкиваются с другими пешеходами.
Лауреатами в области энтомологии стали ученые, исследовавшие новые методы борьбы с тараканами на подводных лодках.
Приз в категории «Транспорт» получили ученые, изучавшие влияние транспортировки носорогов верх ногами на их организм.
Как известно, Шнобелевская премия – это пародия на престижную международную награду, Нобелевскую премию. Название премии происходит от английского слова ignoble, то есть недостойный.
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