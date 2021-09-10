также в разделеРелигия
Управделами УПЦ рассказал, как Иоанн Предтеча помогает обрести покаяние 11
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах 7
УПЦ приняла участие в подготовке учебного пособия для борьбы с домашним насилием 8
Митрополит УПЦ рассказал, как найти настоящую радость 11
Прихожане УПЦ в Красноселке рассказали о ситуации вокруг захвата их храма сторонниками ПЦУ 9
Киевские духовные школы объявили набор слушателей на катехизаторские курсы 10
На Виннитчине верующие УПЦ пройдут крестным ходом к Лядовскому скальному монастырю 10
Митрополит Онуфрий расскажет, как достичь мира в душе 10
Священник УПЦ рассказал, как исповедь и покаяние могут изменить жизнь человека 14
Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных 9
Митрополит Антоний объяснил, почему важно исповедоваться 11
Епископ УПЦ рассказал о героическом поступке Сербского Патриарха во время интронизации Черногорского митрополита 18
Митрополит Антоний объяснил, чем опасна зависть 14
В РПЦ считают, у антицерковных акций в Черногории и в Украине «общий почерк» 26
В Запорожье при поддержке УПЦ состоится марафон и велопробег 25
В Белоцерковской епархии УПЦ сгорел храм святого Иоанна Богослова 45
Юротдел УПЦ заявил, что община УПЦ в Красноселке продолжит борьбу за храм, захваченный ПЦУ 11
Митрополит УПЦ принял участие в торжествах Польской Церкви в честь священномученика Максима Горлицкого 11

Шесть православных хоров из Украины примут участие в 40-м юбилейном международном фестивале «Хайновские дни церковной музыки» в Польше.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, на фестивале выступят более 20 хоров из Польши и из-за рубежа.

От Украины в конкурсе церковной музыки примут участие: хор Киевской духовной академии; митрополичий хор собора Благовещения Пресвятой Богородицы Харькова; камерный хор «София»; взрослый и детско-юношеский хор при храме святого Спиридона Тримифунтского, Киев; хор при храме святого Николая Чудотворца, Ирпень.

В течение фестиваля с 13 по 18 сентября также планируется проведение фотовыставки, посвященной 40-летию фестиваля, фотовыставка «Православие в объективе», иконографическая выставка «Святой Николай Чудотворец».

Завершится фестиваль гала-концертами в Хайнувке и Белостоке.

 

«Хайновские дни церковной музыки» проводятся с 2002 года. Их задача - не только представить мастерство, но и религиозный, молитвенный характер церковной музыки. В 2018 году обладателями Гран-при 38-го фестиваля церковной музыки стал хоровой коллектив Киевской духовной академии под управлением архимандрита Романа (Подлубняка). В юбилейном 2021 году исполняемое хором песнопение стало лейтмотивом официального промо-ролика фестиваля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги