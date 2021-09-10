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В ночь на 10 сентября в Киеве на улице Щусева в результате пожара в жилом доме погибла женщина, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 1:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступила информация о пожаре на ул. Щусева, 8-А в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар возник на 8-этаже 9-этажного жилого дома с распространением на 4 балкона 3-х квартир на 9-этаже. Не теряя времени, спасатели приступили к эвакуации жителей дома и тушения пожара.

В 03:25 пожар удалось локализовать на ориентировочной площади 90 кв. м, а в 4:13 - ликвидировать. В ходе ликвидации пожара на безопасное расстояние были выведены 50 человек, эвакуированы 6 человек. Во время разгребания остатков мебели в квартире на 8-этаже обнаружено тело погибшей женщины 1958 года рождения.

В результате пожара квартира на 8-этаже выгорела полностью, а также повреждено 4 балкона на 9-м этаже.

На месте происшествия работали 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Главного управления. Причина возникновения пожара устанавливается.
ForUm

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