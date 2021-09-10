также в разделеПолитика
Маркарова: США будут расширять помощь Украине 3
Зеленский заявил, что ему некогда думать о Путине 8
ЕС продлил санкции против РФ за Крым и Донбасс 9
Рада создала ВСК по возможным злоупотреблениям в Госкосмосе 8
Зеленский: Без Украины ЕС и НАТО будут ослабляться 10
Зеленский о походе на второй срок: Лучше выполню все, что обещал и поеду отдыхать 21
Зеленский не жалеет, что сменил актерство на президентство 28
Зеленский допускает вероятность полноценной войны с РФ 44
Зеленский: Во время локдауна ВВП Украины упал не так сильно, как в других странах 10
Данилов: Украина осознает угрозы договоренностей Путина и Лукашенко 23
США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета Нафтогаза 168
Экс-президент Польши рассказал, почему Украине не удается стать членом ЕС и НАТО 80
Комиссия стратегического партнерства со США определила свои задачи 8
Тищенко и Лероса хотят наказать за толкотню возле трибуны ВР 35
81% украинцев негативно относятся к Путину 40
Арахамия о материале CNN по делу «вагнеровцов»: «Чухня» 18
Польша открылась для украинцев 55
Тищенко напал на Лероса в Раде 637

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за сохранение в повестке дня сессии пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Укринформ.

За это предложение проголосовала 71 страна, «против» 12, воздержались - 45.

Таким образом, вопрос оккупации Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который был в повестке дня предыдущих сессий Генассамблеи, включен в проект повестки дня следующей, 76-й сессии.

76-я сессия Генассамблеи ООН начинает свою работу в этом месяце.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
11
Теги