Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за сохранение в повестке дня сессии пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Укринформ.

За это предложение проголосовала 71 страна, «против» 12, воздержались - 45.

Таким образом, вопрос оккупации Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который был в повестке дня предыдущих сессий Генассамблеи, включен в проект повестки дня следующей, 76-й сессии.

76-я сессия Генассамблеи ООН начинает свою работу в этом месяце.