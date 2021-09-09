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В Украине подготовят пособие для противодействия домашнему насилию для священников, пасторов, церковнослужителей и волонтеров, задействованных в семейном, женском, молодежном служениях при церквях и религиозных организациях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на family.church.ua, заместитель главы Семейного отдела Украинской Православной Церкви священник Иоанн Ружицкий принял участие в работе межконфессиональной группы по подготовке пособия для реагирования на домашнее насилие.

Пособие призвано сделать усилия церквей в сфере противодействия домашнему насилию более эффективными и профессиональными.

Во время состоявшейся встречи участники межконфессиональной рабочей группы согласовали формат и структуру будущего учебного издания. Ее создание инициировано Институтом религиозной свободы при содействии Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

«Задача пособия - ввести в курс проблематики домашнего насилия, обратить внимание служителей церквей на эту общественную проблему и подсказать им возможные первоочередные меры реагирования. Пособие не сможет дать исчерпывающие ответы на все возможные вопросы и ситуации, однако предложит читателю искать их в тематических разделах сайта «Останови насилие»», - отметили участники.

Издание поможет вести пастырскую и просветительскую работу среди воцерковленного и светского населения, а также своевременно реагировать на случаи домашнего насилия среди членов религиозных общин и светских людей, которые обращаются за пастырской помощью к священникам, пасторам или в социальные учреждения, основанные церквями и религиозными организациями.

 
ForUm

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