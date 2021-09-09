также в разделеРелигия
УПЦ приняла участие в подготовке учебного пособия для борьбы с домашним насилием
Митрополит УПЦ рассказал, как найти настоящую радость 8
Прихожане УПЦ в Красноселке рассказали о ситуации вокруг захвата их храма сторонниками ПЦУ 6
Киевские духовные школы объявили набор слушателей на катехизаторские курсы 9
Митрополит Онуфрий расскажет, как достичь мира в душе 7
Священник УПЦ рассказал, как исповедь и покаяние могут изменить жизнь человека 13
Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных 9
Митрополит Антоний объяснил, почему важно исповедоваться 11
Епископ УПЦ рассказал о героическом поступке Сербского Патриарха во время интронизации Черногорского митрополита 18
Митрополит Антоний объяснил, чем опасна зависть 14
В РПЦ считают, у антицерковных акций в Черногории и в Украине «общий почерк» 26
В Запорожье при поддержке УПЦ состоится марафон и велопробег 11
В Белоцерковской епархии УПЦ сгорел храм святого Иоанна Богослова 32
Юротдел УПЦ заявил, что община УПЦ в Красноселке продолжит борьбу за храм, захваченный ПЦУ 11
Митрополит УПЦ принял участие в торжествах Польской Церкви в честь священномученика Максима Горлицкого 11
Митрополит Антоний объяснил, что поможет избежать искушений 9
На Афоне удалось найти возможную пещеру украинского подвижника и писателя-полемиста XVII святого Иоанна Вишенского 23
Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку необходимо подражать Богородице 12

В Могилев-Подольской епархии состоится крестный ход верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 11 сентября верующие и духовенство молитвенным шествием пройдут к Лядовскому скальному монастырю.

В этот день один из древнейших монастырей в Украине отмечает 23-ю годовщину возрождения монашеской жизни в обители.

По благословению митрополита Агапита, молитвенное шествие начнется в 4.00 от храма святой Параскевы Сербской села Немия Могилев-Подольского района Винницкой области.

Лядовский скальный монастырь - один из древнейших в Украине, основанный в 1013 году преподобным Антонием Печерским. Обитель расположена на высоких меловых кручах с целебными источниками.

В ХХ веке, когда начались гонения, монастырь опустел, а в 1938-м его взорвали. Возрождение Лядовского монастыря началось в 1998 году, когда сюда пришли монахи из Почаевской лавры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги