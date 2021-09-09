также в разделеРелигия
УПЦ приняла участие в подготовке учебного пособия для борьбы с домашним насилием
Митрополит УПЦ рассказал, как найти настоящую радость 8
Прихожане УПЦ в Красноселке рассказали о ситуации вокруг захвата их храма сторонниками ПЦУ 6
Киевские духовные школы объявили набор слушателей на катехизаторские курсы 9
На Виннитчине верующие УПЦ пройдут крестным ходом к Лядовскому скальному монастырю 7
Священник УПЦ рассказал, как исповедь и покаяние могут изменить жизнь человека 13
Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных 9
Митрополит Антоний объяснил, почему важно исповедоваться 11
Епископ УПЦ рассказал о героическом поступке Сербского Патриарха во время интронизации Черногорского митрополита 18
Митрополит Антоний объяснил, чем опасна зависть 14
В РПЦ считают, у антицерковных акций в Черногории и в Украине «общий почерк» 26
В Запорожье при поддержке УПЦ состоится марафон и велопробег 11
В Белоцерковской епархии УПЦ сгорел храм святого Иоанна Богослова 32
Юротдел УПЦ заявил, что община УПЦ в Красноселке продолжит борьбу за храм, захваченный ПЦУ 11
Митрополит УПЦ принял участие в торжествах Польской Церкви в честь священномученика Максима Горлицкого 11
Митрополит Антоний объяснил, что поможет избежать искушений 9
На Афоне удалось найти возможную пещеру украинского подвижника и писателя-полемиста XVII святого Иоанна Вишенского 23
Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку необходимо подражать Богородице 12

Для достижения душевного мира необходимо ставить Бога на первое место в жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 11 сентября, в 6.50 на «Интере».

 

«Если мы хотим, чтобы у нас был мир и покой, то надо всегда в своей душе ставить на первое место Бога. Все остальное должно служить Богу. И если оно не служит Богу, то его надо выгонять из души, а не держать. Если мы ищем монет, ищем какого-то земного блага, то мы его не найдем и не будем иметь мира душевного», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, как преодолеть скорби.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги