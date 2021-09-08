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Проговаривая свои грехи и страсти, называя то, от чего нужно очиститься, получаем власть над ними.

Фото: pravoslavie.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в видео, опубликованном на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

«Духовный закон гласит, что можем получить власть над тем, чему даем имя. Праотцу Адаму было даровано право давать имена животным. Тем самым он получил власть над ними. Животные принимали имена, признавали его власть, служили ему», - сказал митрополит Антоний.

Он отметил, что подобное мистическое действо происходит во время исповеди. «Проговаривая свои грехи и страсти, даже перед самим собой, называя то, от чего нужно очиститься, получаем власть над ними. Уже не они властвуют над нами, а мы обретаем власть над ними», - пояснил владыка.

Управделами УПЦ сравнивает исповедь с «духовным душем». «Человек, игнорирующий искреннюю исповедь, обрекает себя на духовное зловоние. Известно, что нечистая сила, смрад - нестерпимы, потому что нет покаяния, а лишь гордыня. Тот, кто регулярно прибегает к таинству исповеди, получил разрешительную молитву священника, словно возраждается заново, восстает из небытия. Человек способен уловить ни с чем несравнимые и необъяснимые эмоции в этот миг, надежду и радость», - подчеркнул он. 

Нет другого пути к спасению, как через покаяние, напомнил митрополит Антоний, ибо сказано: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать». «Один раз напившись чистой воды, не сможем уже пить из грязного болота. Золото очищается в огне, а сердце в искреннем покаянии», - заключил архиерей.  
ForUm

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