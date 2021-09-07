Суд в российском городе Уфа приговорил Ильмиру Бикбаеву к трем годам условно за перечисление около 6 тыс. рублей (82 доллара) матери Айрата Дильмухаметова, осужденного за экстремизм.

Ранее прокурор требовал для нее 4 года колонии общего режима. 3 сентября в последнем слове Бикбаева заявила о своей невиновности и попросила оправдать ее, передает Радио Свобода.

В декабре прошлого года Бикбаеву обвинили в финансировании экстремистской деятельности. Женщина вину не признала, заявив, что оказывала помощь матери Дильмухаметова, в распоряжении которой после ареста сына «остались незначительные средства к существованию».

Следствие регионального управления ФСБ России решило, что Бикбаева своими переводами на банковскую карту матери арестованного активиста финансировала подготовку и совершение Дильмухаметовым «преступлений экстремистской направленности».

Росфинмониторинг внес Бикбаеву в список экстремистов и террористов до вынесения судебного решения.

Год назад Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил Айрата Дильмухаметова к девяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансирования.

Российское правозащитное общество «Мемориал» признало Дильмухаметова политзаключенным. Сам он считает себя жертвой политического преследования.