В Киеве образовательный центр при храме Украинской Православной Церкви приглашает на курсы учеников 8-11 классов и студенчесвкую молодежь до 30 лет.

Фото: spiridon.in.ua

Как сообшает Центр информации УПЦ со ссылкой на spiridon.in.ua, образовательное сообщество прихода святого Спиридона – это школа иностранных языков и других полезных и актуальных дисциплин для школьников и студентов.

Учащимся предлагают курсы по изучению иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский), по другим актуальным и полезным предметам (основы ораторского мастерства, основы семьи), а также дополнительную помощь детям в освоении тех дисциплин, которые им трудно даются в школе (математика, украинский язык и литература, история Украины, правоведение).

«На первом этапе учащимся помогают преодолеть страх и психологический барьер перед иностранным языком, дать его основы – чтобы человек мог общаться на бытовые темы с носителем языка, приехав в страну как турист. На втором этапе, если ученик проявит желание изучать язык дальше и глубже, его могут готовить к возможной здаче экзамена в культурном центре при Посольстве страны в Киеве, начиная с уровня А1. Также возможны образовательные поездки в те страны, языки которых изучаются», - сообщается на сайте образовательного сообщества.

Отмечается, что ученик может выбрать один или несколько языков для изучения или любую другую дисциплину, но обязательным условием является – прохождение курса лекций по Основам семьи.

«Его цель заключается в том, чтобы ребенок, какую бы он впоследствии ни выбрал профессию, стал хорошим семьянином, родителем и человеком, который будет руководствоваться христианскими моральными принципами в своей жизни», - пояснили в центре.

Информация об обучении и преподавательском составе опубликованы на сайте прихода, а зарегистрироваться на обучение можно по этой ссылке.

Занятия будут проходить два раза в неделю с 17.00 до 21.00.

Начало занятий – 13 сентября, по адресу: проспект Леся Курбаса 7а.