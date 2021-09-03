В Кропивницком освятили молитвенную комнату Украинской Православной Церкви в здании бывшей Елисаветградской тюрьмы, где во времена гонений большевиков на Церковь отбывали срок священномученики Платон Купчевский и Николай Виноградов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук храма Благовещения Кировоградской епархии, молитвенную комнату, созданную силами администрации и самих заключенных, освятил священник Евгений Назаренко.

Сейчас в здании бывшей тюрьмы находится Кропивницкий областной следственный изолятор.

Священномучеников пресвитеров Платона Купчевского и Николая Виноградова репрессировали во времена советской власти. В период с 1923 по 1929 гг. их несколько раз были заключали в тюрьму, а в декабре 1931 г. и январе 1932 г. приговорили к ссылке и отправили в Северный край. Дальнейшая судьба новомучеников неизвестна.

В августе 2021 года Синод УПЦ принял решение о прославлении местночтимых святых Кировоградской епархии священномучеников Николая и Платона пресвитеров.