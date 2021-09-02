В Киеве на Арсенальной площади грузовой автомобиль повредил «сухой» фонтан, который открыли только вчера, 1 сентября. «Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили «сухой» фонтан. Водитель утром привез бутылированную воду в одно из учреждений, которое находится в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе ... В результате - повреждено покрытие, обустроенное на фонтане. И сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой», - отметил Кличко.

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете оборонной помощи Украине в объеме 60 миллионов долларов, что включает поставку противотанковых систем «Джавелин». Также США гарантируют введение санкций против «Северного потока-2» в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины со стороны РФ.

За сутки 1 сентября в Украине зафиксировано 2477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Президент Польши Анджей Дуда в четверг подписал указ о введении на границе с Беларусью режима чрезвычайного положения.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает Минские соглашения «мертвой историей». По его словам, война и оккупация части украинских территорий на Донбассе ежегодно обходится России в $5 млрд.

Возможное вступление Украины в НАТО вынудит Москву принимать контрмеры, чтобы «обеспечить полную безопасность» РФ.