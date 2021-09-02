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Война и оккупация части украинских территорий на Донбассе ежегодно обходится России в $5 млрд. Об этом в интервью LIGA.net заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

«Они тратят в год до $5 млрд только в донецком и луганском направлении. За семь лет это $35 млрд. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие», – сказал он.

По его словам, когда РФ поймет, что для них очень дорого удерживать эти территории, а «толку никакого нет, а тут еще санкционное давление», – Путин начнет искать варианты выхода из Донбасса. «С попыткой сохранения лица, конечно. Будут искать подходящий формат», – считает он.

Поэтому Украине нужно быть готовой к введению, например, международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходной период. «Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся», – объяснил Резников.

«Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина никогда... Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально», – уверен он.

 
ForUm

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