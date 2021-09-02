Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете оборонной помощи Украине в объеме 60 миллионов долларов, что включает поставку противотанковых систем «Джавелин».

Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме 60 миллионов долларов, что включает бронебойные системы «Джавелин» и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии», – говорится в заявлении.

При этом отмечается, что начиная с 2014 года Соединенные Штаты, выделили 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии, включая 400 миллионами долларов, которые были предоставлены Украине только в этом году.