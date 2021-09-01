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В Здолбунове Ривненской области местный житель украл медную трубу, по которой подавался кислород в реанимацию Здолбуновской городской больницы, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о краже медной трубы поступило по спецлинии 102 от работников Здолбуновской городской больницы 26 августа около 12:40.

В результате проведенных розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника и установили его личность. Им оказался 32-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Около четырех утра, находясь на территории больницы, злоумышленник металлическими кусачками перерезал и похитил 19 метров трубы, сдав ее через несколько часов за 1200 гривен в пункте приема металлолома. Вырученные средства потратил на собственные нужды.

В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), следователи собрали достаточно доказательств и по согласованию с Здолбуновской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении. Похищенное имущество полицейские изъяли.

Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

К счастью, никто из больных не находился в то время искусственной вентиляции легких, ведь медучреждение определенный для госпитализации пациентов с COVID-19.
ForUm

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