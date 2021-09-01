Прозорро.Продажи – система, которая была разработана, как антикоррупционный ответ непрозрачным, коррупционным торгам, где проводились манипуляции как с датами проведения торгов, так и с результатами, на которую были выброшены огромные деньги международных организаций и доноров превращается в собрание багов уровня juniorов, сообщает в Facebook Дмитрий Шевчук.

Свежайший пример: продажа административного здания в Ивано-Франковской области запланировано на 21 июля 2021 года, а прием предложений – до 24 августа 2021 года (несмотря на выходной день). На календаре скоро 3 сентября наступит, а статус аукциона - «ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВ НА УЧАСТЬ».

Что говорит о явном сбое в системе, а не о неправильно внесенных данных организатором торгов, как попытаются объяснить специалисты Прозорро.Продажи. К тому, же дата старта аукциона назначена тоже на 21 июля 2021 года. Т.е. старт аукциона совпадает с днем его проведения, что не позволяет потенциальным участникам как следует разобраться в качестве предлагаемого лота.

Система торгов не должна допускать таких оплошностей, ведь электронные системы для того и существуют – для упрощения работы и предупреждения человеческих ошибок. Тем более такая система, как Прозорро.Продажи – электронная система торгов, которая в единственном лице обеспечивает проведения малой приватизации всего государственного имущества, а также торги имуществом банкротов, аренде государственного и коммунального имущества, аренда земли и многие другие направления работы.

Это уже не первый, но, к сожалению, не последний такой пример ошибок в работе Прозорро.Продажи. Например, участники торгов отмечали отсутствие возможности подавать ценовые предложения, когда на 1 лот заявлялось больше 100 участников а также в декабре 2020 года, о чем сообщалось на сайте Прозорро.Продажи.

В связи с этим возникает вопрос: если в системе Прозорро.Продажи появляются уже настолько явные проблемы в ее работе, то как эта система может гарантировать прозрачное проведение самих торгов? Почему появляется все больше различных багов, хотя уровень зарплат на ДП «Прозорро.Продажи» вырос на практически 40% по сравнению с прошлым годом.

Это результат халатного отношения сотрудников к своим обязанностям, или проведением каких-то регламентных работ, о которых не было сообщено на сайте и не предупредили заранее?