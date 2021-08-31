Одним из самых любимых праздников украинцев является 14 октября, ведь именно в этот день принято благодарить всех защитников нашей страны и личных защитников женщин, а именно их мужей. Мы составили топ из 7 презентов, которые точно порадуют вашего супруга в этот день и подарят ему по настоящему праздничное настроение.

Игровая консоль

Подарки на 14 октября мужчинам могут быть не только практичными и патриотичными, но еще и довольно таки интересными. Ведь многие представители сильной половины человечества были бы рады получить в этот день какую-нибудь игровую приставку, с помощью которой они смогли бы отдыхать после работы и здорово проводить время со своими друзьями. Это может быть Playstation, xbox, Sega, Dendy и многое другое.

Сертификат

Многие женщины просто не догадываются, чего мог бы хотеть их супруг, поэтому, и ломают голову во время поисков подарка на день защитника Украины. Для того, чтобы упростить эту задачу, и были разработаны универсальные сертификаты от Onecard, благодаря которым ваш муж сможет выбрать сначала магазин, в который он отправится за покупками, а потом и сам желанный подарок. Так что если вы приобретете для супруга такую карту, то точно сумеете ему угодить.

Мини бар

Редкий мужчина не хотел бы иметь свой собственный мини бар, так что вы можете смело останавливаться при выборе знака внимания мужу именно на этом варианте! Причем такой девайс может быть самых разных форм и вы можете подобрать ту, которая не только максимально подойдет под характер вашего супруга, но и идеально впишется в интерьер вашей квартиры.

Книжка желаний

На 8 марта мужчины стараются выполнить все самые заветные желания своей супруги, так почему бы вам в ответ не сделать этого для своей второй половинки? Вы можете вручить мужу книжку желаний, в которых как уже могут быть вписаны разные варианты, так и ваш супруг может сам придумывать небольшие задания для вас. Поверьте, ему точно понравится подобный презент и он точно будет вам за него благодарен.

Креативные носки

Все давно знают, что носки - это довольно таки банальный презент на день защитника Украины, но что если подойти к этому подарку с более креативной стороны? Поверьте, вашему супругу понравится набор носков на каждый день с каким-нибудь оригинальным принтом, носки в консервной банке или же носки с изображением его любимого героя комиксов.

Смарт часы

Этот гаджет уже давно обрел большое количество поклонников и если у вашего мужа его еще нет, то советуем вам исправить это и вручить ему такие часы на 14 октября. С их помощью он сможет не пропускать звонки и сообщения, видеть количество пройденных шагов, в любой момент измерить свой пульс, отслеживать погоду ну и, конечно же, всегда знать точное время.

Деревянный конструктор

Любой мужчина не смотря на возраст в душе всегда остается ребенком, поэтому, вы вполне можете подарить своему супругу на этот праздник конструктор. Причем если вы остановите свой выбор именно на механических деревянных конструкторах, то ваш супруг действительно останется в восторге от подобного знака внимания! Выбирайте модели, с помощью которых можно собрать танк или пистолет, тогда презент будет еще и тематическим.

Балуйте свою вторую половинку в этот день и тогда он точно ответит вам тем же!