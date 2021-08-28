На одного из граждан Израиля, который управляет в Киеве квартирами иностранных инвестором, Натана Гуета в Нацполиции было открыто уголовное производство №42021102010000147. Об этом пишет издание FromUA со ссылкой на правоохранительные органы.

В частности, Голосеевское управление нацполиции в г. Киеве ведет досудебное следствие по статье 301-1, ч. 3. «Это страшная статья на самом деле, и не только с точки зрения криминального аспекта. Моральная сторона здесь даже важнее. Цитируем инкриминируемую Натану Гуете норму упомянутой статьи: «3. Изготовление, распространение, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетнего лица к участию в создании детской порнографии – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», – информируют журналисты.

Гражданин Израиля Натан Гуета

Как сообщает издание, дело было возбуждено после того, как в Голосеевскую окружную прокуратуру г. Киева поступили материалы о том, что Натан Гуета вместе с неустановленными лицами организовал притоны в киевских квартирах, где осуществляют изготовление и распространение порнографических материалов.

В частности, заявление правоохранителям поступило от одной из жертв Натана Гуета, который оказался очень падок на молоденьких особей. Как сообщают источники, заявление подала несовершеннолетняя девушка после того как была избита из-за отказа Натану Гуете в сексуальных домогательствах и попытке склонить к съемкам в порнографических фильмах. Впоследствии якобы в правоохранительные органы обратились и многие другие пострадавшие от его неуемных сексуальных аппетитов.

Как следует из материалов дела, Натан Гуета ведет риелторскую деятельность в Украине. О нем известно, что он несколько лет, втершись в доверие, представляет в Киеве интересы земляков, которые купили столичные квадратные метры для заработка на сдачу их в аренду.

52-х летний Натан Гуета имеет фирму – ООО «Л.Л.Л.Г» (создана в январе 2020 года, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества). В Госреестре указано, что Натан Гуета гражданин Израиля, указавший свое местонахождение в г. Ришон-ле-Цион, ул. Гаетрог, д. 28. Но следов публичной риелторской деятельности его фирмы в сети обнаружить не удалось. Складывается впечатление, что он организовал такое себе «Рога и Копыта» для отвода и замыливания глаз инвесторам. Тем не менее, за несколько лет он набил базу из нескольких десятков клиентов – инвесторов, купивших в Киеве квартиры и сдающих их через «свояка».

По предварительной информации правоохранителей, оказывается, что иностранец на ряде квартир своих клиентов (речь, например, идет об одном из домов возле студенческого городка на ВДНХ) устроил настоящие притоны – фактически публичные дома, где представлялись услуги проституции и снималась злополучная порнография. Как известно в том районе находится общежитие, что облегчало «доступ» мошенника к вербовке большого количества доверчивых и небогатых девушек из регионов.

Участники рынка, оказавшиеся знакомыми с этой ситуацией, уверяют, что Натан Гуета часто кидает своих иностранных клиентов. Вероятно, используя часть квартир клиентов без их ведома в качестве притонов для заработка на нелегальном рынке сексуальных услуг он уверял, что из-за экономического кризиса и карантина их недвижимость не удается сдать в аренду.

«Подозреваем, что его клиенты пока ни сном, ни духом об аферах управляющего с той их недвижимостью, где он организовал притоны. Однако, опасность для них представляют не только прямые потери от якобы «несданных» квадратных метров», – заключают журналисты.

Ведь, с началом криминального расследования риски клиентов, чьими «квадратами» Гуета так своеобразно распорядился, троекратно возрастают. Если в рамках уголовного производства на те квартиры инвесторов, где были организованы притоны, будет наложен арест, то вполне возможно они лишаться своего имущества даже не узнав об этом. Как помним в Украине подобное арестованное добро уходит на ура с молотка в системе Минюста. Владельцы квартир в госреестре меняются, и пиши пропало. Апеллировать здесь к государству Украине, когда в твоей квартире организовали нелегальные притоны ой как сложно (кого волнует знал об этом владелец или нет).