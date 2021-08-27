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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Молдова Майей Санду, президентом Республики Польша Анджеем Дудой и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Кишиневе принял участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы.

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» обеспокоена низкой активностью производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа.

 

За сутки 26 августа в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.  В ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун. Пандемия COVID-19 в мире может подлиться еще от двух до пяти лет, считает главный санитарный врач Игорь Кузин.

 

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

 

Украинка Марьяна Шевчук стала чемпионкой Паралимпийских игр в Токио (Япония). Шевчук выиграла «золото» в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 55 кг
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