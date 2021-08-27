Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Молдова Майей Санду, президентом Республики Польша Анджеем Дудой и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Кишиневе принял участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Президенты посмотрели военный парад, который состоялся на площади Великого Национального Собрания. После этого президенты прошлись по центральной улице Кишинева.

Зеленский в своем приветствии, адресованном Санду по случаю 30-летия независимости Республики Молдова, пожелал молдавскому народу мира, согласия и процветания.

«Независимость обеих наших стран - это результат усилий многих поколений, выстраданная ценность, которую Украина и Молдова отстаивают и сегодня. Благодарен Молдове за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и хочу заверить, что Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Республики Молдова в международно признанных границах», - говорится в поздравлении Зеленского.