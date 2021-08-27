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Военнослужащий Объединенных сил погиб в результате обстрела украинских позиций вооруженными формированиями России, сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток».

«27 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью», - говорится в сообщении.
ForUm

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