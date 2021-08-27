Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» обеспокоена низкой активностью производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что за последнюю неделю перечень таких клиентов компании пополнился лишь 13 предприятиями.

«Нафтогаз Трейдинг» обратился к теплокоммунэнерго (ТКЭ) и объединенияс совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными с просьбой ускорить представление соответствующих заявок или активизировать поиск альтернативных поставщиков газа.

«Местным органам власти и другим владельцам предприятий теплоснабжения важно вовремя принять все необходимые решения и взять на контроль контрактирование объемов газа, необходимых для своевременного начала и стабильного прохождения отопительного сезона», – подчеркнули в компании.

Отмечается, что по состоянию на 26 августа трехлетние соглашения на поставку газа с «Нафтогаз Трейдинг» заключили 493 производители тепла. Это примерно 45% предприятий, получавших газ от Нафтогаза в предыдущем отопительном сезоне. Сейчас в «Нафтогаз Трейдинга» для заключения трехлетних контрактов обратилось 572 предприятия ТКЭ и ОСМД.

Кроме Волынской области, в которой все 7 предприятий, производящих тепло и горячую воду и сотрудничали с Нафтогазом прошлого года, уже имеют договоры, в первую тройку лидеров по динамике заключения сделок вошли Хмельницкая и Черкасская области. Там 96,3% и 76,9% предприятий, которые традиционно сотрудничают с Нафтогазом, уже заключили контракты на закупку газа. Наилучшую динамику на этой неделе продемонстрировала Киевская область, где появилось три новых контрагента. По два клиента заключили соглашения с «Нафтогаз Трейдинг» в Харьковской и Хмельницкой областях, по одному - в Запорожской, Львовской, Одесской, Черкасской, Черновицкой областях и в Киеве.

Перечень регионов с низкими показателями по договорной работе с «Нафтогаз Трейдингом» остался без изменений: Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Одесская области - там количество сделок не превышает трети от потенциально возможных.

«Призываем украинцев, пользующихся услугами отопления и централизованного горячего водоснабжения, проверить наличие у вашего теплопроизводителя договора на поставку газа. Подписание такого соглашения является необходимым условием для своевременного вхождения предприятия в отопительный сезон», – подчеркнули в компании.

Сейчас цена на природный газ на международных рынках продолжает расти. Спотовая цена газа в Украине более чем в два раза превышает предложение от Нафтогаза в пределах трехлетних контрактов для ТКЭ и ОСМД с собственными котельными.

Напоминаем, что 20 мая 2021 прекратил действовать режим спецобязательств (ПСО) на рынке газа. Теперь производители тепла могут самостоятельно выбирать поставщика газа.