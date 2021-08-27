Преобладающее большинство автолюбителей, рано или поздно, сталкиваются с необходимостью выбора и заказа тормозных колодок для своего авто. Это всегда первый опыт, который далее становится неотъемлемой процедурой обслуживания собственного автомобиля. И, возможно, с опытом эта операция становится рутиной, тем не менее, изначально разобраться в технических тонкостях непросто. Но вполне посильно.

Наверное, всякому автолюбителю знаком термин "оригинал". Купить оригинальные тормозные колодки - неплохой вариант для тех, кто не хочет вникать в особенности выбора аналогов. И правда, запчасти с полки "оригинал" наделены свойствами, адаптированными к характеристикам данной модели авто. Однако, есть и обратная сторона. Все дело в том, что оригинальные тормозные колодки спроектированы универсальными - то бишь, таковыми, которые рассчитаны на среднестатистического водителя со такими же нагрузками. Таким образом, на практике оригинал вряд ли удовлетворит любителей более агрессивной манеры вождения авто. Ну и цена: чтобы купить оригинал, вам придется выложить в 1,5-2 раза больше, чем за покупку качественного аналога. Собственно, эти причины и оставили ОЕ колодки владельцам авто на гарантии.

А что же с заменителями? Ведь при том многообразии, представленном на нашем рынке, сложно сделать осмысленный выбор? Чтобы купить хорошие тормозные колодки на свое авто действительно нужно быть готовым к выбору из десятков подобных товаров. Но, вообщем, это не столь сложная задача, как может показаться. Пройдемся по ключевым параметрам.

Страна-производитель. До сих потребитель придает немалое значение надписи "Made In", полагая что чем западнее фабрика, тем качественнее продукт. Данный подход уже несколько устарел, так как более прогрессивный парк оборудования может быть как в Германии, Италии, так и в Индии или Китае. Кроме того, не стоит забывать, что согласно европейскому законодательству товар, произведенный, например, в Китае, может получить лейбл "Made in EU" если получит около 15% доработок на европейской фабрике. То есть, 85% продукты могут быть произведены где угодно.

Цена. Один из ключевых признаков на сегодня, который призван, по идее, проиллюстрировать стоимость технологий. Поэтому тормозные колодки, цена которых ниже среднерыночной редко привлекает внимание. Данный подход тоже морально устарел: на рынке можно встретить как доступные по цене запчасти вполне приличного качества, так и премиум бренды, но сомнительного происхождения. Важным есть то, что у крупных брендов до 50% цены - это маркетинг и плата за "имя". Тогда на что опереться при выборе тормозных колодок?Во-первых, обращайте внимание на наличие знаков качества. Для европейской продукции это сертификация ECE R90 - выглядит, как буква Е в круге, нанесенная и на упаковку, и на тыльную сторону накладки. Обычно буква Е соседствует с цифрой (Е11, Е7 и т.д.) - цифра показывает в какой стране Евросоюза данный продукт сертифицирован. Для колодок американского рынка - это стандарт SAE: представлен в виде кодировки, нанесенной на торец колодки. Как правило, это две буквы, которые обозначают коэффициент трения колодок "на холодную" и "на горячую": FF, GG, EF, GF и т .д.

Второе - состав. По возможности, откройте упаковку и осмотрите рабочую поверхность колодки. Чем более однородной будет состав, тем более стабильными будут свойства колодок: износ, абразивность по отношению к диску, склонность к скрипам.

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