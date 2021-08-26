Следователи Нацполиции сообщили о подозрении киевскому должностному лицу в присвоении 630 тыс. гривен, принадлежащих банку.

По данным ведомства, противоправную деятельность разоблачили следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с сотрудниками Департамента киберполиции.

21-летний житель Киевской области занимал должность руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое предоставляет туристические услуги. Фигурант для осуществления хозяйственной деятельности арендовал POS-терминал у одного из государственных банков. В дальнейшем с помощью системы дистанционного банковского обслуживания мужчина подключил услугу «Эквайринг».

После этого, используя платежные данные клиентов иностранных финансовых учреждений, он совершил 138 незаконных банковских операций. Они проводились без карт и без ведома их владельцев. Таким образом злоумышленник присвоил 630 тыс. гривен государственного банка.

Правоохранители провели обыски в автомобилях и по месту жительства подозреваемого. По результатам их проведения полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, акт приема-передачи оборудования от банка и документацию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.