Народный депутат Украины Сергей Власенко (фракция «Батькивщина») предлагает запретить награждать государственных служащих и отменить «почетные звания».
Соответствующий законопроект №5855 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня государственных наград зарегистрирован в парламенте.
Документом также предлагается запретить награждение госнаградами по случаю государственных праздников, юбилеев, годовщин, памятных дат.
Лица, награжденные или представленные к награждению, имеют право отказаться от этого, письменно уведомив президента и (или) орган, уполномоченный на проведение награждения.
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