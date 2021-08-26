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Народный депутат Украины Сергей Власенко (фракция «Батькивщина») предлагает запретить награждать государственных служащих и отменить «почетные звания».

Соответствующий законопроект №5855 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня государственных наград  зарегистрирован в парламенте.

Документом также предлагается запретить награждение госнаградами по случаю государственных праздников, юбилеев, годовщин, памятных дат.

Лица, награжденные или представленные к награждению, имеют право отказаться от этого, письменно уведомив президента и (или) орган, уполномоченный на проведение награждения.
ForUm

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