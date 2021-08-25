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На рынке миграционных услуг активно обсуждаются изменения в составе правления компании International Business. Так, недавно в сеть просочилась информация о том, что глава совета директоров Сергей Коваленко и исполнительный директор Алексей Леонов ведут переговоры по перераспределению долей участия, пишет Іnfoline.

Что изменится в International Business

Стало известно, что Леонов планирует сконцентрировать внимание преимущественно на российском рынке, тогда как Коваленко придерживался консервативных взглядов и стремился сохранить статус в первую очередь европейской компании. На сегодняшний день Леонов смещен с занимаемой должности и лишен права голоса в правлении.

Напомним, что концерн ранее принадлежал Николаю Клеваке, скончавшемуся 29 октября 2020 года от COVID-19. С этого момента значительная доля бизнеса янтарного короля подверглась разделению со стороны приемников, и миграционная компания не стал исключением.

Известно, что Коваленко в настоящий момент выехал в ЕС, откуда планирует управлять компанией и «решать наболевшие вопросы там, где они и должны решаться». В свою очередь, где сейчас находится Леонов - не известно, но ранее он заявлял, что пока еще остается в РФ и не планирует отказываться от притязаний на бизнес.

Стоит отметить, что и Коваленко, и Леонов, до смерти Клеваки не являлись публичными личностями в силу специфики бизнеса, требующего конфиденциальности в первую очередь необходимой клиентам. Однако в ходе разделения власти Леонов пошел на крайности, опубликовав в сети внутреннюю информацию компании и в первую очередь личные данные Коваленко.
ForUm

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