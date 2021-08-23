Президент Владимир Зеленский впервые вручил награду «Национальная легенда Украины» выдающимся личностям. В церемонии, которая состоялась в Мариинском дворце, также приняла участие первая леди Елена Зеленская, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что горд вручить эти награды современникам, которые стали легендами.

«Мы считаем всех вас действительно легендами нашей страны. Живыми легендами. Самый полный и самый главный смысл именно в том, что перед нами - живые легенды. Благодарен, что родился, живу и с детства знаю ваше творчество, результат вашей работы в культуре, спорте, искусстве. Поэтому хочу вместе с женой вас поздравить», - сказал Зеленский.

По мнению президента, украинские улицы и проспекты стоит называть в честь талантливых фигур современности, которые «живут рядом с нами, ходят среди нас».

«Сколько бы еще гениальных поэм написал Тарас Шевченко, сколько бы еще неповторимых зданий создал Городецкий, сколько бы еще чемпионов воспитал Лобановский, если бы их каждый день вдохновляла прогулка по бульвару, улице, названных в их честь», - отметил глава государства.

Он отметил, что для человека ценные аплодисменты, которые он слышит, цветы, которые видит, и награда, за которой она может подняться на сцену и произнести речь, которую, возможно, готовил с детства.

«В конце концов важно просто понимать – моя Родина меня видит, знает, ценит. К сожалению, долгое время у нас было по-другому ... Мы стремимся изменить это навсегда. И делаем сегодня первый шаг. Я ввел новую государственную награду - «Национальная легенда Украины». Ежегодно мы будем отмечать ей наших выдающихся соотечественников, которые достигли вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев. Семь больших имен. Семь национальных легенд», - сказал Зеленский.

После Президент представил каждого из лауреатов. В этом году награду «Национальная легенда Украины» получили: певица, народная артистка Украины и Герой Украины София Евдокименко-Ротару; поэт-песенник, драматург, сценарист, народный артист и Герой Украины Юрий Рыбчинский; генеральный директор - художественный руководитель Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, народный артист и Герой Украины Михаил Вантух; живописец, народный художник Украины Иван Марчук; артистка балета, балетмейстерка, народная артистка Украины Елена Потапова; заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Украины Олег Блохин. Отличие, присужденное посмертно композитору, народному артисту и Герою Украины Мирославу Скорику президент вручил его жене Адриане Ярославовне.

«Забегая вперед, хочу сказать: кто точно не увидел сегодня своей любимой поэтессы, актрисы, музыканта, спортсмена. Это не значит, что мы не считаем их легендами - это значит, что Украина имеет сотни легенд. Все они будут отмечены Украиноц. Эта премия будет происходить ежегодно. И каждый год, так же, как в этом году, от себя и от имени нашего государства я, кланяясь, буду говорить вам «спасибо». Каждому из вас», - подытожил Зеленский.