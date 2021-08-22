В Днипре сегодня ночью горела квартира в многоэтажке на проспекте Мира Индустриального района. Пожарные спасли из горящей комнаты мужчину, который просил о помощи, информируют в ГСЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник в спальной комнате квартиры на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. В окне дома находился мужчина который умолял о помощи.

Во время ликвидации пожара, спасатели были спасены мужчину 1955 года. Пожарные вывели владельца из горящей из квартиры на 4-м этаже и передали работникам экстренной медицинской помощи. Мужчина после обследования от госпитализации отказался.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, балкон квартиры на 4 этаже. Общая площадь пожара составила 10 м.кв.