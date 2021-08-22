также в разделеПроисшествия
На Львовщине умер мужчина, зараженный индийским штаммом коронавируса 9
На Николаевщине автобус насмерть сбил водителя-участника ДТП 192
Пожар в многоэтажке в Броварах локализовали 17
В Херсоне упал 70-метровый флагшток, который устанавливали ко Дню независимости 36
Начальник харьковской полиции подал в отставку 19
В ДТП на Запорожье погибли 5 человек, в том числе – трое детей 28
ООС: Боевики 9 раз нарушали «тишину», погиб военный 18
Отца и сына на матрасе отнесло в море, тело мальчика уже нашли 30
Стало известно имя убитого на Донбассе военного 97
Во Львове мужчина открыл стрельбу в кафе 17
На Буковине возле границы с Румынией нашли застреленным пограничника 28
На Закарпатье в горах заблудились четверо детей 15
На Донбассе боевики убили украинского военного 25
На Сумщине прокурор насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП 103
В Луганской области в результате обстрела оккупантов ранена женщина 20
На Львовщине 17 человек госпитализировали с пищевым отравлением 15
В Карпатах спасатели снимали с гор травмированную туристку 14
Сотрудник Буковинской таможни убил двух людей в ДТП 28

В Днипре сегодня ночью горела квартира в многоэтажке на проспекте Мира Индустриального района. Пожарные спасли из горящей комнаты мужчину, который просил о помощи, информируют в ГСЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник в спальной комнате квартиры на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. В окне дома находился мужчина который умолял о помощи.

Во время ликвидации пожара, спасатели были спасены мужчину 1955 года. Пожарные вывели владельца из горящей из квартиры на 4-м этаже и передали работникам экстренной медицинской помощи. Мужчина после обследования от госпитализации отказался.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, балкон квартиры на 4 этаже. Общая площадь пожара составила 10 м.кв.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги