также в разделеСтолица
В Киеве возобновляет работу фуникулер 10
В Киев прибыла баржа с 300 тоннами арбузов 75
СНБО поручил восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве 19
Разумков опроверг информацию о попытке уволить Кличко на заседании СНБО 30
Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО, но он не придет 29
В Киеве за сутки – 222 новых случая COVID-19 13
ГБР выявило почти 3,6 млн убытков при строительстве диагностического центра в Киеве 16
В Киеве снесли дом Барбана 36
Замдиректора КП «Спортивный комплекс» сообщили о подозрении 15
Киевское метро меняет график работы на 23-24 августа 18
Зеленский подписал закон об отмене СЭЗ «Крым» 20
МКИП призвал Кличко остановить разрушение двух усадеб в центре Киева 24
Вторая репетиция парада: завтра в Киеве перекроют ряд улиц 19
Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы 42
Киевское КП подозревают в растрате 33 млн: проводятся обыски 20
ГФС проводит обыски в КП «Информатика» и «Киевгорсвет» 15
Кличко: Киев готовится и к худшему сценарию развития ситуации с COVID-19 17
В Киеве за сутки обнаружили 245 больных COVID-19 12

Сегодня состоится финальная репетиция военного парада ко Дню независимости. В Киеве перекроют движение транспорта.

С 15: 30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

  • ул. Академика Туполева,
  • просп. Победы,
  • Маршала Рыбалко,
  • ул. Вячеслава Чорновола,
  • ул. Старовокзальной,
  • ул. Жилянской,
  • ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

  • ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик),
  • ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),
  • ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),
  • Петровской Аллее,
  • Парковой дороге,
  • Владимирском спуске,
  • Боричевом спуске,
  • ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
  • Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничат движение на:

  • ул. Нижний Вал,
  • ул. Глыбочицкой,
  • Глибочицьком проезде,
  • ул. Вячеслава Чорновола,
  • просп. Победы,
  • ул. Старовокзальной,
  • ул. Жилянской,
  • ул. Антоновича.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги