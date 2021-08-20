В Закарпатской области освящен новый Спасо-Преображенский храм Украинской Православной Церкви в поселке Ясиня (приселок Плитоватий).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Хустскую епархию, новый храм вместо захваченного ПЦУ, церковная община построила за 3 месяца.

Чин освящения и Божественную литургию возглавил митрополит Марк.

Праздник Спасо-Преображенской общины в Ясине собрал около 700 верующих.

До этого община УПЦ, которая лишилась своего прежнего храма из-за захвата ПЦУ в 2019 году, на протяжении двух с половиной лет молилась в приспособленных помещениях и в церковном доме, где проживал священник.

Позже у общины отобрали и это место для молитвы, а юридическое лицо перерегистрировали в пользу ПЦУ. Однако, значительная часть прихожан вместе с настоятелем остались верными УПЦ, а богослужения были перенесены на частную территорию в небольшую часовню.

Несмотря на противостояние со стороны представителей ПЦУ, в декабре 2020 году в Ясинянском благочинии освятили новый храм в приселке Кевелив. За третий приход, в приселке Лопушанка, продолжаются суды.

Как сообщалось ранее, на Волыни верующие УПЦ за 8 месяцев построили храм вместо захваченного ПЦУ.