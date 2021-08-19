Буклет считают чуть ли не самой эффективной разновидностью полиграфической продукции. Он отличается многостраничностью и активно используется, как для рекламных, так и для образовательных целей. Заказав печать буклетов в Киеве, вы гарантировано получите необычное изделие без крепёжных элементов в виде гармошки либо же с другой, более сложной конструкцией. Делают его путём сгибания листа тем либо иным способом. Используя бумагу разной плотности, получают буклеты с бигом или фальцем.

Полиграфию с фальцем производят благодаря оборудованию с неострым ножом и прессовыми валами. Последние придавливают бумагу, формируя ровный изгиб. Складывают же буклеты ручным способом, применяя биговку на материалах плотностью свыше 170 г/м2. Фальцовку делают с помощью прижимных валов. Подобный вариант оптимально подходит для изделий малой плотности, от 65 г/м2. В любом случае для производства буклетов не принято использовать скобы или пружины. Его никогда не сшивают и не склеивают, только складывают.

Классификация по типу применения и печати

Если взять за основу тип использования, можно выделить следующие виды буклетов:

Информационные. Преимущественно чёрно-белые проспекты, которые ознакамливают аудиторию с компанией или продуктами, информируют о событии. Образовательные. В них содержится обучающая информация разной тематики. Чаще всего распространяются в учебных заведениях. Имиджевые. Полноцветные эффектно оформленные образцы, которые дают мало информации, но эффектно презентуют фирму, продукцию, пр. Почтовые. Содержат публичные данные, зачастую рекламного характера, дополнены почтовой маркой и могут быть напрямую отправлены адресатам. Акционные. Их распространяют в магазинах, банках, на выставках и т.д. Это яркие многоцветные изделия, которые информируют о бренде, скидках, акциях. Пригласительные. Подобные буклеты нередко делают из картона либо дизайнерской бумаги. Они содержат приглашение на некое мероприятие и часто украшаются с помощью фольгирования.

Производятся изделия при использовании цифровой и офсетной печати, в зависимости от тиража. На лазерном принтере можно сделать до 200 буклетов без вреда для расходников. Если же идёт речь о полноцветной цифровой печати, стоит отметить, что её предел – около 1000 экземпляров. Машина способна произвести больше разновидностей продукции, чем лазерный принтер с форматом А3, однако стоимость буклетов будет более высокой, чем цена производства офсетной продукции. Если интересуют партии, объём которых превышает 1000 единиц, отдавайте предпочтение офсетной печати.

Вам совершенно не обязательно знать все тонкости производства полиграфической продукции. Достаточно определиться с её видом и пообщаться с менеджером. Специалист подскажет, какая бумага лучше подойдет в конкретном случае и предложит наиболее оптимальные варианты оформления.

Цветность, материал, тип складывания

Буклеты принято классифицировать и по иным признакам. Одноцветные изделия тоже пользуются популярностью, но всё же, наиболее востребованным остаётся лифлет – полноцветный буклет с двухсторонней печатью. Если клиент ищет креативного решения, ему предлагают дизайнерскую бумагу либо разные вариации послепечатной обработки, например высечку или тиснение. Буклетам придают разные формы, используя все преимущества оборудования в типографии.

Готовые изделия чаще всего складывают гармошкой, отдают предпочтение вертикальному или же дельтообразному варианту изгиба. Клиент не будет ограничен в выборе, ведь фальцовщик обычно наделён 10 режимами фальца. Биговку же часто делают на тигеле, регулируя степень прессования, т.е. глубину изгиба. Выбирая буклет, вы получаете качественную и эффектную полиграфию по более низкой цене, чем каталог или другой полиграфический продукт с листоподбором и сшивкой.