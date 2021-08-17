также в разделеРелигия
Митрополит Антоний считает что те, кто пытается уничтожить УПЦ – работают против Украины 7
Управделами УПЦ: Благодаря мудрости и вере Митрополита Онуфрия Церковь достойной проходит через препятствия и продолжает развиваться 10
В УПЦ 3 новых митрополита и 4 архиепископа 15
Митрополит Антоний объяснил, зачем Бог создал человека 11
В УПЦ завтра отметят 7-летие интронизации Митрополита Онуфрия 24
На Ровенщине и Тернопольщине верующие УПЦ поддержали флешмоб против визита патриарха Варфоломея в Украину 50
В УПЦ рассказали, можно ли есть яблоки до Яблочного спаса 15
Митрополит Антоний рассказал, для чего православные постятся 10
В Киево-Печерской лавре открывается набор на православно-катехизаторские курсы 122
В Черкассах освятили уникальную икону преподобномученика Макария 12
На Виннитчине тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом в Иосафатову долину 89
В УПЦ рассказали об опасностях законодательных инициатив, направленных на защиту гендерной идеологии и ЛГБТ-сообщества в Украине 23
Кировоградская епархия УПЦ присоединилась к флешмобу против визита патриарха Варфоломея в Украину 64
С Виннитчины верующие УПЦ пройдут 275 км крестным ходом в Почаевскую лавру 15
В Киево-Печерской лавре до 22 августа проходит православная ярмарка «Медовый спас» 14
Митрополит Онуфрий рассказал, что объединяет всех христиан 15
Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Успенского поста и заблуждениях, связанных с ним 11
Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя обращаться к колдунам и гадалкам 14

В Киево-Печерской лавре сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают 7-ю годовщину интронизации Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, духовенство и верующие из разных епархий прибыли в столицу, чтобы поздравить Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с седьмой годовщиной избрания на Киевскую митрополичью кафедру. 

Праздничная Божественная литургия прошла на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

За богослужением вознесли сугубые молитвы о прекращении эпидемии, о выздоровлении больных и Божьей помощи врачам.
Предстоятель поблагодарил за поздравления епископов, духовенство и всех верующих УПЦ. Блаженнейший владыка выразил отдельную благодарность тем, кто в сложное время сохраняет верность истинной вере и стремится к единству во Христе, основанному не на человеческих принципах, а на Божьих законах.

«Семь лет прошло, как один день. Хотя время было насыщенным, события одни сменялись другими, но, наверное, так человеческое сердце устроено и душа человеческая, что когда 7 лет впереди, то нам кажется, что много, а когда они пережиты, то кажется, что они - ничто», - обратился к присутствующим архипастырь.

По слову Блаженнейшего владыки, эти годы были непростыми, но наполненные благодатью Божией.

«Пережили много нестандартных, необычных ситуаций, которые состояли из Божьего попущения, промысла, и я сегодня благодарю Бога за, то что Он терпеливый, долготерпелив и ко мне, грешному, и ко всем. Господь укреплял и давал новую благодать, новую силу в тяжелые минуты, когда, казалось бы, уже истощаются все силы и возможности», - сказал Его Блаженство.

Предстоятель поблагодарил всех тех, кто в эти непростые времена устоял от искушения.

«Пусть Господь вознаградит тех людей, которые в трудные времена показали силу духа - когда встал вопрос, идти налево или направо (а если пойти налево, то там были и аплодисменты, и человеческая похвала), но пошли направо, - за то, что ходили правильными дорогами - дорогами, которые веду людей к Богу».

Первосвятитель подчеркнул, что «и сила, и единство имеет смысл, когда едины в Боге, в Истине, во Христе».

«Это единство является прочным, его никто не может разрушить. Другие объединения, которые возникают на человеческих принципах, интересах, столь долговечны, насколько эти принципы и интересы имеют смысл. Когда они теряют смысл, единство разрушается. А единство вокруг Божественной Истины - вечная, потому что Бог вечный», - сказал он.

«Пусть Господь помогает всем, чтобы были едины во Христе. Это будет благо в земной жизни и будет основой надежды на спасение в жизни вечной», - пожелал Митрополит Онуфрий.

Вчера, накануне Дня интронизации, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре совершили всенощное бдение, которое возглавил Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось, 13 августа 2014 года Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал Предстоятелем УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. 17 августа 2014 года в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась его торжественная интронизация.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
6
Теги