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Украинский танцор Женя Гончаренко наконец вышел из комы после того, как его избили возле гей-клуба «Лифт», сообщает УНИАН.

1 августа танцора Нади Дорофеевой жестко избил 28-летний работник УГО. В связи с полученными травмами Женя находился 16 дней в медикаментозной коме. 

Недавно отчим парня Вячеслав рассказал, что левая часть тела Жени обездвижена, каждый день на лекарства уходит от 3 до 5 тыс. грн. Также был объявлен сбор средств на лечение танцора, в этом помогает и благотворительный фонд.

Напомним, 1 августа во время конфликта 28-летний майор ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

3 августа подозреваемого работника УГО взяли под стражу. 4 августа стало известно, что военнослужащего уволили из рядов УГО из-за избиения Гончаренко.

 
ForUm

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