В Хмельницкой области вынесли приговор пенсионеру, который обманом получил карантинные выплаты от государства.

Об этом говорится в решении Нетишинского городского суда, сообщает УНИАН.

Пока в регионе действовала «красная» зона карантина, 71-летний мужчина подал заявление на получение 8 тыс. гривен из государственного бюджета как пострадавший из-за локдауна.

Государство выделило ему деньги, но оказалось, что в это самое время он продолжал работать и получать зарплату в полном объеме. Следовательно, он не имел права претендовать на госпомощь.

На этом фоне его признали виновным в мошенничестве (в крупных размерах или с использованием электронно-вычислительной техники) и приговорили к трем годам лишения свободы.

Стоит отметить, что подсудимый пошел на сделку со следствием или признал свою вину, поэтому ему присудили год испытательного срока.