В Хмельницкой области вынесли приговор пенсионеру, который обманом получил карантинные выплаты от государства.
Об этом говорится в решении Нетишинского городского суда, сообщает УНИАН.
Пока в регионе действовала «красная» зона карантина, 71-летний мужчина подал заявление на получение 8 тыс. гривен из государственного бюджета как пострадавший из-за локдауна.
Государство выделило ему деньги, но оказалось, что в это самое время он продолжал работать и получать зарплату в полном объеме. Следовательно, он не имел права претендовать на госпомощь.
На этом фоне его признали виновным в мошенничестве (в крупных размерах или с использованием электронно-вычислительной техники) и приговорили к трем годам лишения свободы.
Стоит отметить, что подсудимый пошел на сделку со следствием или признал свою вину, поэтому ему присудили год испытательного срока.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время