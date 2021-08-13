Президент Украины Владимир Зеленский будет нести уголовную ответственность за служебные преступления. Об этом заявил экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в интервью 112ua.tv.

«СНБО – совещательный консультативный орган, а президент подписывает единолично. Издает указы, единолично несет уголовную ответственность за неправомерные, преступные решения. На половину Уголовного кодекса служебных преступлений у него уже есть. Он думает, что его должность вечна – он не сможет так сделать, как сделал Путин, проведя конституционную реформу», - сказал Геннадий Москаль.

Он утверждает, что по истечению президентского срока количество недовольных Зеленским будет расти, ведь за 2,5 года, при лозунге президента «преодолеем бедность», в стране ничего не исправилось. Украина остается самой бедной страной в Европе.

«ЮНИСЕФ сделал отчет, что у нас едва сводят концы с концами 9,3 млн. Это 25% населения Украины. Госстат дает, что резкое увеличение смертности - на 30%. Так это закономерно, если человек не доедает. А лекарства какие дорогие, продукты питания. Меня люди спрашивают на улице, а я говорю: а для чего вы выбирали такого президента? Неужели вы не знали, что он ничем не руководил, а вот «ля-ля-ля» из «95 Квартала», - сказал Геннадий Москаль.

Москаль заявил, что Зеленский «будет на скамье подсудимых за тот геноцид, который он создал против жителей Украины».