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Мученики Маккавеи являются примером верности вере и традициям.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Мученики Маккавеи - люди, которые остались верны традиции своей веры. В период жестокой эллинизации, когда среди евреев насаждалась чуждая им, но модная во всем мире, культура, включающая в себя новую религию, язык общения, иные идеалы и проч., многие евреи согласились с этим новшеством. Кто-то хотел сохранить свой бизнес, кому-то важны были хорошие отношения с новой властью, а кто-то посчитал, что будущее за новым миром Запада. «Иудея - это Европа» - такой была политика Антиоха Эпифана», - напомнил митрополит Лука.

Святые мученики выбрали для себя остаться верными Господу и Его заповедям.

«Остались люди, для которых Бог и Его заповеди были важнее сладкой эллинской неги. Люди, для которых Слово Божие, верность Закону были дороже жизни. Те, кто посчитал для себя за лучшее умереть страшной мучительной смертью, чем предать свою веру. Это были мученики Маккавеи. Что было бы, если б иудеи стали частью эллинского мира, приняв все его ценности, религию и культуру? Стала ли бы их жизнь райской? Нет, в истории этого народа есть множество примеров того, как, уходя от Бога, евреи обрекали себя на множество страданий и мук. С Богом может быть тяжело. Так же, как тяжело грешнику жить рядом со святым. Но без Бога намного хуже», - подчеркнул владыка.

Он призвал украинцев сохранять свою религиозную и национальную идентичность, вдохновляясь примером стойкости веры мучеников Маккавеев.

«Наша Родина - это святой удел Божией Матери. Больше всего в нашей стране храмов, лавр и монастырей, посвящённых Царице Небесной. Стремясь туда, где, как нам кажется, будет слаще, комфортнее, сытнее и богаче ценой предательства любви нашей Небесной Матери, мы можем прийти только к одному – к аду и в своей душе, и в своей стране. Поэтому для тех, кто во что бы то ни стало намерен сохранить верность Богу и нашей Матери-Церкви, пример подвига Маккавейских мучеников очень важен», - подытожил митрополит Лука.
ForUm

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